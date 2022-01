Insbesondere während der Corona-Pandemie werden vermehrt Theorien von sogenannten Querdenkern verbreitet, die sich gegen die empfohlenen Verordnungen der Regierung und die Impfung richten. Diskussionen mit Querdenkern sind meist anstrengend, weil die Argumente oft so absurd sind, dass man nicht weiß, wie man diese am besten widerlegen sollte.Meist sind sie so „verbohrt“, dass sie lieber ein Brett, statt eine Maske vor ihrem Kopf vorziehen!