CDU - eine Partei mit verlorenem PROFIL!

Außenpolitisch glänzte sie immer, aber ihre Partei hat sie letztlich in den Abgrund geführt und mit ihrem "AUSSITZEN von ENTSCHEIDUNGEN" hat sie Deutschland nicht nur positiv verändert (sie hat durch ihre Sozialisierung in der damaligen DDR, der CDU ihr Profil genommen)!Es wurde kein Nachfolger aufgebaut, aus Angst vor Konkurrenz (sie wurden wegdelegiert - Was sich jetzt aber parteipolitisch rächt)!Resümee:ES WAR NICHT ALLES NUR GOLD, WAS GLÄNZT, IN DIESER KANZLERSCHAFT!