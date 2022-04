3000 Euro für krebskranke Kinder gespendet

Maritta Neugebauer aus Erlingen spendete ihren Jahreserlös zum 14. MaleVon Rosmarie GumppErlingen: Maritta Neugebauer ist eine leidenschaftliche Fotografin. Was ihr vor die Linse kommt, wird festgehalten. Das ganze Jahr über fertigt sie mit ihren schönsten Motiven versehene Karten, beispielsweise zur Hochzeit, zur Geburt, zur Erstkommunion, zur Konfirmation, zur Firmung, für Geburtstage oder auch auf Weihnachten. Gerne gestaltet Maritta Neugebauer auch Karten auf individuellen Wunsch. Die Erlingerin ist aber auch seit 14 Jahren eine verlässliche Unterstützerin der Elterninitiative krebskranker Kinder – Lichtblicke e.V. Ihren jährlichen Erlös aus dem Kartenverkauf spendet sie den krebskranken Kindern. Waren es zu Beginn ihres Projektes zunächst einmal 500 Euro jährlich, sind es zwischenzeitlich bereits 3000 Euro im Jahr. Ende März übergab Maritta Neugebauer zusammen mit ihrem Ehemann Rudi die stolze Summe von 3000 Euro an Thomas Kleist, den Geschäftsführer der Elterninitiative krebskranker Kinder. „Die Erstellung meiner Grußkarten ist auf Anregung von Kollegen und Freunden entstanden, doch mehr aus meinem Hobby der Fotografie zu machen“, so die engagierte Unterstützerin der Elterninitiative krebskranker Kinder. Aus ihrem Hobby wurde inzwischen intensive Arbeit, die nach wie vor mit viel Freude verbunden ist. „Wenn ich aus dem Haus gehe, dann immer mit Fotoapparat, um allzeit für gute Aufnahmen bereit zu sein. Maritta Neugebauer freut sich über ihre zahlreichen Unterstützer, dankt den Verkaufsstellen, die ihre Karten auslegen und dem HS Markt in Meitingen für die großzügige Preisgestaltung. Hier können die Karten von Maritta Neugebauer gekauft werden: Dorfladen in Biberbach, Metzgerei Mayer in Erlingen, Hoflädle Marlies Deisenhofer in Herbertshofen, Gärtnerei Josef Reitmeier in Herbertshofen, Schuh- und Schlüsseldienst Werner Schafnitzel in Meitingen, Fußpflege Manuela Wagner in Meitingen, OMV-Tankstelle in Westendorf (Via Claudia), Salon Lisa in Westendorf, „Beim Schuakarle“ in Westendorf, Hofladen Judith und Alfred Hausmann in Ehingen, Bäckerei Raba in Thierhaupten, Buch7-Kulturbahnhof in Langweid.