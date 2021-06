Manfred Schafnitzel ist jetzt "Altbürgermeister" der Gemeinde Ellgau

Der langjährige Ellgauer Bürgermeister Manfred Schafnitzel trägt nun den Titel AltbürgermeisterVon Rosmarie Gumpp„Durch deine unkomplizierte Art auf Menschen zuzugehen und durch dein diplomatisches Geschick hast du dich oft genug als Brückenbauer bewiesen, der es verstand, die Verbindungen nicht abreißen zu lassen. Du warst aber auch ein Brückenbauer, der es wagte neue Wege zu gehen und nach neuen Möglichkeiten zu suchen“. Diese lobenden Worte fand Bürgermeisterin Christine Gumpp für ihren Vorgänger Manfred Schafnitzel, der bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus zum Altbürgermeister von Ellgau ernannt wurde. Corona-bedingt waren nur Bürgermeisterin Christine Gumpp, ihr Stellvertreter Johannes Gollinger sowie das Ehepaar Manfred und Maria Schafnitzel anwesend. Eigentlich sollte die Verabschiedung des langjährigen Gemeindeoberhauptes im großen Kreise stattfinden, doch die Pandemie zog einen Strich durch dieses Vorhaben. Manfred Schafnitzel wurde 1984 in den Ellgauer Gemeinderat gewählt, von 1990 bis zum Jahre 2020 stand er als Bürgermeister an der Spitze der Gemeinde Ellgau. Seine Nachfolgerin Christine Gumpp ließ diese drei Jahrezehnte bei ihrer Laudatio Revue passieren. Sie erinnerte daran, dass Manfred Schafnitzel als Kirchennachbar gleich zu Beginn seiner Amtszeit den Kirchenneubau hautnah miterleben durfte. „Vielleicht hat gerade dieser hautnahe Kontakt in dir die Bauleidenschaft geweckt.“ Bevor man aber bauen und renovieren kann, muss man die Grundstücke und Gebäude erst einmal besitzen. In die lange Amtszeit Schafnitzels fallen beispielsweise der Kauf des Gasthauses „Zum Floß“ und die Renovierungsarbeiten, der Bau der Ellgauer Mehrzweckhalle als eine ideale Ergänzung zum Ellgauer Schulhaus und der Beginn der Dorferneuerung, die die Gemeinde auch in der Zukunft noch beschäftigen wird. Manfred Schafnitzel verstand es den Geist, die Gedanken, die Überlegungen und Möglichkeiten einer Dorferneuerung zunächst seinem Gemeinderat zu erläutern. Dieses anfangs abstrakte und theoretische Konstrukt, das in mehreren Seminaren und zahlreichen Arbeitskreissitzungen langsam Gestalt annahm, mündete in diverse Baumaßnahmen und in der stolzen Herausgabe der Ellgauer Dorfchronik, an der alleine neun Jahre gearbeitet wurde. Auch der im zweijährigen Turnus stattfindende wertschätzende Bürgerempfang geht auf einen Arbeitskreis der Dorferneuerung zurück und wurde vom damaligen Bürgermeister Manfred Schafnitzel stets würdevoll gestaltet. Was sich anfangs sehr theoretisch anfühlte, schlug sich später in nicht mehr enden wollenden Baumaßnahmen nieder. Kaum waren Rathaus und Kindergarten gebaut, entstand die Idee zu einem Vereinszentrum. Den ganzen Dorfplatz in eine Baustelle zu verwandeln, war eine mutige, jedoch gelungene Angelegenheit. Später war die Mühlbachrenatuvierung noch in vollem Gange, als bereits Planungen für das alte Lagerhaus unter Manfred Schafnitzels Federführugn zu Papier kamen. Die Dorferneuerung ließ in Ellgau nicht locker. Christine Gumpp: „Die beachtlichen Zuschüsse, die für die verschiedenen Projekte geflossen sind, hat Ellgau auch deinem Fleiß, deiner Hartnäckigkeit und deiner Ausdauer zu verdanken.“ Im Jahre 2016 erfüllte sich Manfred Schafnitzels langjähriger Wunsch nach einer Kreisstraße für „seine“ Gemeinde. Der langjährige Rathauschef meldete seine Gemeinde im Jahre 2013 auch zur Teilnahme „Bayerns beste Bayern“ bei Bayern 1 an. Die Gemeinde erzielte ein herausragendes Ergebnis und der Freudentaumel war noch Wochen danach im Dorf zu spüren. „Bei der Dorfplatzeinweihung, bei der Serenade des Musikvereins, beim großen Kindergartenfest, den Maifeiern und vielen anderen Gelegenheiten hat sich gezeigt, dass man an unserem Dorfplatz den Herzschlag des Dorfes spürt und du warst immer mittendrin mit dabei“ – so die lobenden Worte der Ellgauer Rathauschefin, die viele Jahre auch stellvertretende Bürgermeisterin unter der Ägide Manfred Schafnitzels war. Christine Gumpp sprach in ihrem Rückblick von der unkomplizierten Art ihres Vorgängers und dessen diplomatisches Geschick auf Menschen zuzugehen und bezeichnete diesen als Brückenbauer, der die Verbindungen pflegte und nicht abreißen ließ, der es aber auch wagte als Brückenbauer neue, vielleicht auch risikovolle Wege zu gehen. Zu Beginn seiner Amtszeit im Jahre 1990 übernahm Manfred Schafnitzel einen eingruppigen Kindergarten mit vierstündiger Öffnungszeit, heute setzt sich der Kindergarten „Pusteblume“ aus vier Gruppen zusammen, einer Öffnungszeit von acht Stunden mit Möglichkeit zum Mittagstisch und zur Schlafgelegenheit. Über die Schaffung von Baugebieten sind gewiss viele junge Familien dankbar. Die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ verlieh der Gemeinde Ellgau auf Kreisebene eine Goldmedaille und auf Bezirksebene eine Bronzemedaille. Lange Zeit war Manfred Schafnitzel nicht nur Bürgermeister der Gemeinde Ellgau sondern er übernahm als VG-Vorsitzender auch Verantwortung für die Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf. „Du hast die Gemeinde Ellgau ein überdurchschnittlich großes Stück vorangebracht und verdienst allergrößten Respekt und Anerkennung. In Würdigung deiner Verdienste und als Zeichen des Dankes darf ich dich heute zum Altbürgermeister der Gemeinde Ellgau ernennen und dir diese Urkunde überreichen. Herzlichen Glückwunsch.“ Sichtlich gerührt nahm der neu ernannte Altbürgermeister diese Ehrung und Auszeichnung entgegen. In einer kurzen Ansprache blickte der Geehrte mit Dankbarkeit zurück. Seine Ehefrau wurde von der Gemeindechefin mit einem Blumenstrauß bedacht. Ein Bildband seiner lieb gewordenen Heimatgemeinde Ellgau, deren Erscheinungsbild Manfred Schafnitzel entscheidend mitprägte, wird den neu ernannten Altbürgermeister als bleibende Erinnerung an seine aktive Zeit erinnern.