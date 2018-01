Wenn der Dudelsack in der Klosterkirche erklingt

Von Rosmarie GumppDie Klosterkirche von Holzen war bis auf den letzten Platz gefüllt. Eine sehr schöne Voraussetzung für die Musiker der Stadtkapelle Gersthofen sowie die Mitwirkenden der Sing- und Musikschule Gersthofen. Mit dabei waren die Gruppe Delicious und der Erwachsenenchor unter der Leitung von Susi und Robert Kraus. Das Konzertprogramm umfasste Werke von der Klassik bis zum Pop. „Lob, Ehr´und Preis“ – mit diesem Choral von Kurt Gäble eröffnete die Stadtkapelle das Benefizkonzert, dirigiert von Leiter Bernhard Hoffmann aus Kühlenthal. Von ihm stammte auch die Idee, das Konzert, das bereits im November in Maria Königin des Friedens zu hören war, in der wunderschönen Klosterkirche von Holzen zu wiederholen. Die Gruppe Delicious, das sind Tanja Lachenmayr, Franziska Hinz und Adina Bürger, die Vokalisten der Sing- und Musikschule Gersthofen, sangen - begleitet von der Stadtkapelle Gersthofen - die Ballade von Celine Dion „It´s all coming back to me now“. Die Einstudierung des Songs erfolgte unter der Regie von Susi Kraus. In ihrem zweiten Song „ Fix you“ (von Coldplay) wurden die drei Sängerinnen von Klaus Weigele (Gitarre), Thomas Balder (Cajon) und Susi Kraus (Keyboard) begleitet. Im Instrumentalstück „Classy Session für Band“ des österreichischen Komponisten Karl Safaric wurden klassische Elemente mit modernen Rhythmen kombiniert. Hier glänzten die Solisten Johannes Steber (Trompete) und Freddy Merk auf der Tuba. „Locus iste“ („Dieser Ort“) sind die Anfangsworte von Anton Bruckners Motette für einen gemischten vierstimmigen Chor. Der Erwachsenenchor der Sing- und Musikschule von Susi und Robert Kraus trug dieses musikalische Opus nuanciert vor, musikalisch von der Stadtkapelle Gersthofen untermalt. Nach der Klassik folgte die Popmusik im Kirchenkonzert. Michael Jacksons Welthit aus dem Jahre 1991 „Heal the World“ wurde vom Erwachsenenchor der Sing- und Musikschule vorgetragen, begleitet von der Stadtkapelle. Der Gitarrist und Rocksänger Eric Clapton verarbeitete in seiner gefühlvollen Ballade „Tears in heaven“ den schmerzlichen Tod seines eigenen Sohnes. Diesen Beitrag sang ebenfalls der Erwachsenenchor in Begleitung einer Gitarre. Auch Hubert von Goiserns „Weit, weit weg“ durfte nicht fehlen, gefühlvoll intoniert vom Erwachsenenchor der Sing- und Musikschule. Die Solisten Bruno Ott und Lorenz Specht glänzten auf ihren Trompeten bei „Give us peace“ (Dona nobis pacem) von Wolfgang Amadeus Mozart im Arrangement von Ted Huggens. Die deutschen Komponisten Ulrich Röver und Michael Korb schrieben 1982 eine einfache Melodie für die Highland-Games in Deutschland. Zwischenzeitlich wurde diese auch schon als schottische Nationalhymne vorgeschlagen. Die Melodie zu „Highland Cathedral“ geht besonders ins Ohr, wenn sie auf einem Dudelsack gespielt wird. Die Stadtkapelle engagierte mit Andreas Heinitz aus Königsbrunn einen hervorragenden Dudelsackspieler. Der Musiker ist Mitglied der Pipeband „Highroad“ aus dem Allgäu. Es war ein Klangerlebnis der besonderen Art, das beim Stück „Highland Cathedral“ (Stadtkapelle und Dudelsackspieler Andreas Heinitz) den Kirchenraum erfüllte. Als Zugabe wurde dieses Stück wiederholt, die Zuhörer waren begeistert. Gudrun Stiglmeir, die mit ihrem Mann aus Allmannshofen dieses Konzert besuchte, meinte mit leuchtenden Augen: „Ein wunderschönes Konzert, ein wunderbares Klangerlebnis“. Als Moderator fungierte zwischen den einzelnen Stücken Dr. Rainer Schaller, der 1. Vorstand der Stadtkapelle Gersthofen. Die eingegangenen Spenden gehen zu gleichen Teilen an die Stadtkapelle, die Musik- und Singschule und an das Dominikus-Ringeisen-Werk. Mit dem Lied „Großer Gott wir loben dich“ ging ein außergewöhnliches Konzert in der Klosterkirche Holzen zu Ende.