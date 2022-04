"Stare beim Nestbau" brachten den Sieg

Von Rosmarie GumppNordendorf: „Wir sind mit der Besucherzahl sehr zufrieden“, freute sich Organisator Rainer Hurler von den Nordendorfer Fotofreunden. Bereits zum 30. Male luden diese zu ihrer Fotoausstellung ein, dieses Jahr am Ostersonntag und Ostermontag. 222 Besucher schauten vorbei, bestaunten und bewunderten die Kunstwerke und bewerteten diese auch. Dieter Herber aus Nordendorf, der schon sehr häufig als Sieger hervorging, konnte sich in diesem Jahr über die Plätze 1 – 4 freuen. Seine „Stare beim Nestbau“ kamen auf Platz eins, der Testflug der Jungstörche über der Westendorfer Kirche nahm Rang zwei ein, der „Adlerblick“ faszinierte auch viele Zuschauer, das Bild kam punktemäßig auf den dritten Platz und mit seinem Bild „Kastanienbäume in Ortlfingen“ nahm Dieter Herber auch noch die vierte Stelle ein. Begeistert von den ausgestellten Kunstwerken zeigten sich auch die Fotofreunde aus Rain am Lech, aus Donauwörth und aus Wertingen. Nordendorfs Bürgermeister Tobias Kunz schaute nicht nur als Hausherr des Bürgerhauses vorbei, in dem die Ausstellung stattfand, es gab auch lobende Worte des Rathauschefs für die Fotokünstler. 10 Hobbyfotografen aus Nordendorf und der Umgebung zeigten im Bürgersaal ihre Schätze. So gab es zauberhafte Tieraufnahmen, herrliche Blumenporträts und sagenhafte Landschaftsbilder zu bestaunen. Seit 30 Jahren organisiert Rainer Hurler die Ausstellung der Fotofreunde Nordendorf, seit dem Jahr 2014 kommen die „Kunstwerke“ im ansprechenden Ambiente des Bürgersaales im Nordendorfer Mehrgenerationenhaus zur Geltung. Die Teilnahme an der Ausstellung der Nordendorfer Fotofreunde steht unter keinem bestimmten Jahresthema, es darf gezeigt werden, was der Fotografin oder dem Fotografen lieb und teuer ist. Alle Beteiligten dürfen stolz auf ihre Bilder sein, denn jedes ausgestellte Bild ist mit viel Liebe zur Fotografie entstanden, ausgewählt und beschriftet. Gerade die Vielfältigkeit der gezeigten Fotografien vermittelt der Ausstellung ihr ganz besonderes Flair und begeistert alljährlich wieder. Allerdings mussten die Fotofreunde jetzt zwei Jahre auf ihre geliebte Ausstellung verzichten, Corona erlaubte es nicht. Auch in 2022 wurde sie vom Januartermin (um den Dreikönigstag) verschoben – jetzt auf die beiden Ostertage, sehr erfolgreich. Ein Lob an die Verantwortlichen gab es auch für die Präsentation, die Räumlichkeiten und die Lichtverhältnisse. An der diesjährigen Ausstellung der Hobbyfotografen Nordendorf beteiligten sich Sandra Biegler aus Meitingen, Anita Dieminger aus Ellgau, Gerhard Eberle aus Gablingen, Günter Gallenberger aus Meitingen, Dieter Herber aus Nordendorf, Ulrich Kögl aus Ehingen, Karin Mordstein aus Ehingen, Josef Steiner aus Meitingen, Gudrun und Richard Stiglmeir aus Allmannshofen. Die Organisation lag – wie bereits seit 30 Jahren – in den Händen von Rainer Hurler.