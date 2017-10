"Herzlichen Glückwunsch zum 5. Geburtstag"!

Ellgau: roguDas Organisationsteam Gabi Stemmer und Daniela Malik hatte alle Hände voll zu tun, um die vielen Gäste nach dem sonntäglichen Gottesdienst mit Prälat Dr. Dietmar Bernt zu bewirten. Eine liebevolle herbstliche Dekoration lud an den Stehtischen bei einer guten Tasse Cappuccino oder Kaffee zum gemütlichen Plausch über „Gott und die Welt“ ein. Zum 5. Geburtstag gab es sogar Sekt und selbstgebackenen Kuchen. Vor fünf Jahren fand auf Initiative des damaligen Leiters der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf Franz Walden ein Austauschtreffen statt. Birgit Häusler hatte die Idee, doch die Möglichkeit zu schaffen, nach dem Besuch des Gottesdienstes noch eine Verweilmöglichkeit zu schaffen. Elmar Jung erzählte, dass es früher nach der sonntäglichen Eucharistie eine „Gmoind“ gab. Hier blieben die Menschen stehen und hörten sich die Bekanntmachungen des Bürgermeisters an. So entstand dann die Idee unter Federführung der Vorsitzenden des gemeinsamen Pfarrgemeinderates Elisabeth Wagner-Engert im Ellgauer Pfarrheim ein sogenanntes „Kirchen-Café“ zu eröffnen. Seit fünf Jahren erfreut sich dieser monatliche Treff großer Beliebtheit. Es ist Zeit für ein gutes Gespräch, es besteht die Möglichkeit in der Pfarrbücherei ein Buch auszuleihen oder in den neuen Büchern zu schmökern, es ist schön, bekannte und immer wieder auch „neue“ Gesichter zu entdecken. Fünf Organisationsteams mit zwölf Personen sorgen abwechselnd für die Bewirtung der Besucher. Bilder und Schnappschüsse über fünf Jahre Kirchen-Café von Rosmarie Gumpp ließen so manche Erinnerung wach werden.