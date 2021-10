Ein Kunsthandwerkermarkt in Ellgau

Von Rosmarie GumppEllgau: Menili Litzel strahlt über das ganze Gesicht. „Ich freue mich so, dass wir endlich nach langer Planungsphase unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen unseren Kunsthandwerkermarkt durchführen konnten“. Sie ist die Sprecherin von KreativEllgau. Hier fanden sich begeisterte Ellgauer Künstler und Kunsthandwerker zusammen. Nach einer sehr langen Planungsphase konnte am Kirchweihsonntag im Stadel der Familie Schädle der Kunsthandwerkermarkt stattfinden. Tatkräftige Unterstützung erfuhr KreativEllgau auch vom Obst- und Gartenbauverein. Diese Ausstellerinnen und Aussteller waren mit ihren „Schätzen“ präsent: Marion Wetzel (Mariwell – Kinderkleidung, Upcycling), Lisa Hurler (Ellgauer Stickstüble – Taschen, Gotteslobhüllen aus Wollfilz), Menili Litzel (AtelierFontis – Pastellkreide, Kohlezeichnungen, Acryl- und Aquarellgemälde, Auftragsarbeiten und Illustration), Benjamin Lindenmayr (BELIHO Schreiner-und Holzarbeiten), Cornelia Schmid (Acryl&More – Acrylmalerei und Auftragsarbeiten), Armin Müller (D´r Kerbaschnitzer vom Lech – Kerbschnitzarbeiten und Drechselarbeiten), Christa Müller (Chrinatell –Wärmflaschen, Strick- und Häkelarbeiten aus Alpakawolle aus der Region), Andrea Steger (Fotos begeiSTERN), Anita Dieminger (AnDiem Fotodesign – Naturfotografin aus unserer Heimat). Für eine gewisse Zeit war auch der achtjährige Nachwuchskünstler Noah Weishaupt dabei, der seine Bilder zeigte, die während des Lockdowns entstanden. Die Künstlerinnen und Künstler freuten sich über interessierte Besucher und planen einen alljährlichen kleinen Kunsthandwerkermarkt in Ellgau. Denn, so Menili Litzel „Ellgau hat wirklich viele weitere kreative Köpfe, die in diesem Jahr beim Handwerkermarkt noch gar nicht dabei waren“.