Ein Geburtstagsständchen für den Pfarrer

Ellgau: roguErstmals im neuen Jahr öffnete das Kirchencafé in Ellgau seine Pforten. Pfarrer Linson Thattil, der Hausgeistliche von Kloster Holzen, feierte die heilige Messe mit Tauferneuerung. Anschließend schaute er auf eine Tasse Kaffee und einen Plausch vorbei. Zugleich konnte er an diesem Tag auch seinen 38. Geburtstag feiern. Mit einem Geburtstagslied und vielen Glückwünschen wurde er in seinen Festtag entlassen. Für die Durchführung und Organisation des Kirchencafés zeichneten Gaby und Walter Bobinger sowie Elvira Schombacher verantwortlich.