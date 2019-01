Anzeige

Volkshandbuch Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteinischer Landtag (Hrsg.): Kurzfassung Handbuch 19, Schleswig-Holsteinischer Landtag September 2018; Selbstverlag Kiel 2018; 352 Seiten; ohne ISBN



Der Landtag ist die politische Willensvertretung der Menschen und Bürger vor Ort. Dementsprechend stellt die hier vorliegende Veröffentlichung die gewählten Abgeordneten anhand eines Schwarzweißfotos, Kontaktdaten, persönlicher und beruflicher sowie politischer und gesellschaftlicher Funktionen vor.



Eine Übersicht über die Landesregierung, Fraktionen, Landtagsausschüsse und Wahlergebnisse runden das Informationsangebot ab.



Deutlich umfangreicher ist der juristische Teil. Hier werden dasjenige Bundes- und Landesrecht vorgestellt, das für die Wahlen und Arbeit des Landtages wichtig ist. Es erscheint mir ein wenig zweifelhaft, ob gesetzesbezogene Angaben in diesem Umfang wirklich erforderlich sind. Ich dachte bislang immer, daß sich Volkshandbücher an juristiisch nicht vorgebildete Laien wenden, die an der Parlamentsarbeit interessiert sind und sich darüber informieren möchten. Deutlich mehr lebenspraktische Informationen wären da schon schön gewesen.

