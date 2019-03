Auf der Drehscheibe - die Tenderlokomotiven

...der Epoche 3.

Die Baureihe 89 steht für eine Vielzahl von unterschiedlichen Tenderlokomotiven mit der Achsfolge C der Deutschen Reichsbahn und ihrer Nachfolgegesellschaften.Die Baureihe 78 steht für Tenderlokomotiven mit der Achsfolge 2'C2' der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn.Die Baureihe 86 war eine Tenderlokomotive der Deutschen Reichsbahn (DRG). Diese Einheitsbaureihe wurde für den Güterzugdienst auf Nebenstrecken entwickelt. Die Maschinen wurden von vielen Lokomotivherstellern für die Reichsbahn produziert. Während des 2. Weltkrieges (ab 1942) wurde die Konstruktion ähnlich wie bei der BR 52 vereinfacht und als "Übergangskriegslokomotive" (ÜK) produziert. Wesentliche sichtbare Änderungen der ÜK-Version waren der Wegfall des zweiten Führerstandsseitenfensters und der Einsatz von Scheibenrädern für die die Laufräder.„Die Lokomotiven der Baureihe 62 waren Einheits-Personenzugtenderlokomotiven der Deutschen Reichsbahn.Die Baureihe 62 wurde von der Firma Henschel für die Reichsbahn in den zwanziger Jahren entwickelt und geliefert. Die Maschinen waren Zwei-Zylinder-Heißdampflokomotiven. Es wurden insgesamt 15 Exemplare hergestellt. Obwohl die Lokomotiven bereits 1928 gebaut wurden, nahm die Deutsche Reichsbahn die 62 003–015 erst 1932 ab. Gründe dafür waren der geringe Bedarf bei der Reichsbahn, sowie der zu hohe Preis für die Lokomotiven. Einsatz-Bahnbetriebswerke in den dreißiger Jahren waren Düsseldorf-Abstellbahnhof, Saßnitz auf Rügen sowie Meiningen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verblieben acht Exemplare bei der Deutschen Reichsbahn der DDR und sieben bei der Deutschen Bundesbahn.