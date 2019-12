St. Antonius – Koppelverband mit einer Tonnage von 10317 t

hat zusammen miteine Gesamtlänge von(107,50m+92,98m) und eine Tonnage von(2854+2481), die Breite beträgtSt. Antonius wird angetrieben von 2 Caterpillar 3512 (C) DI-TA electronic mit je 1521 PS (3042 PS ist schon einiges) und verfügt über ein 608 pk Caterpillar - Veth-Jet Bugstrahlruder.Diese Maschine dient der St. Antonius II auch als Bugstrahlruder, Heckantrieb ist ein 533 PS John Deere - Veth-Jet Querstrahlruder.An Steuerbord sind noch zwei Leichter verzurrt,und Settimo.Daten habe nur zu Quatro gefunden: 76,5m lang, 11.45 breit, 2491t.Da aber Settimo ähnlich ist, werden die Daten in etwa auch für diesen Leichter geltenDamit ergibt sich eine Gesamtbreite vonund eine Tonnage vonOffensichtlich werden hier Leercontainer befördert.Links zur Superlupe in den Bildunterschriften