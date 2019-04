Umwelt Liebe

Düsseldorf : Landtag NRW |

Jeder kann etwas zur Erhaltung der Erde beitragen.

Vor Ostern rufen zahlreiche Kirchen zu einer Woche Klimafasten auf. Wer die Umweltsorgen teilt und Ernst meint und nachhaltig angehen will, kommt am Buch von Jennifer Sieglar nicht vorbei. Sie gibt, nach einem Selbstversuch, Einsteigern wie den Meistern in ihrem Buch Tipps für umweltgerechtes Handeln.Ein Jahr lang nahm sich die Autorin jeden Monat ein neues Umweltprojekt zum Selbstversuch vor. “Das Problem” wird jeweils ausführlich von allen Seiten beleuchtet, es folgt die Beschreibung: “Meine Lösung”. Wer sich nicht so intensiv mit der eigenen Umsetzungmöglichkeit für unsere Umwelt befassen möchte, findet unter Kapitel “Fazit” die notwendigen Argumente für Handlungsanweisungen der Politiker und die Zusammenfassung unter “Tipps”. Das Buch ist amüsant, leicht verständlich und unterhaltsam geschrieben. Es spricht nicht nur Jugendliche, sondern auch Eltern und Großeltern an. Ein Kompendium zur UmweltdiskussionEin lesenswertes Geschenk, nicht nur zu Ostern, für die ganze Familie. Die Problemanalyse öffnet die Augen und zeigt die Notwendigkeit der Freitagsdemo´s der Schüler aber auch gleichzeitig die Veränderungsmöglichkeiten im Alltag. Die Leseprobe zur weiteren Information.Jennifer SieglarWie wir mit wenig Aufwand viel für unseren Planeten tun könnenErschienen im Piperverlag München am 19.03.2019272 Seiten, Klappenbroschur