Scheinwerferlampen mit hohem Vibrationswiderstand leben länger

Mit zunehmendem Alter besteht bei Autofahrern ein höherer Lichtbedarf



Wartung und Sicherheit der Fahrzeugbeleuchtung

Bei mehr als 80 % aller Verkehrsunfälle spielt laut Unfallforschung, das Licht eine wichtige Rolle. Diese passieren entweder bei schlechtem Wetter, bei Dunkelheit oder bei einer Kombination aus beidem. In gefährlichen Verkehrssituationen müssen das Reaktionsvermögen des Autofahrers und die Technik des Fahrzeugs perfekt zusammenarbeiten. Die beste Bremse nützt allerdings nur wenig, wenn der Fahrer sie zu spät betätigt. Nun kann man durch Nachrüstung eine Optimierung der Scheinwerferlampen erreichen. Mit zunehmendem Alter besteht besonders bei älteren Autofahrern ein höherer Lichtbedarf. Die neue Autolampe Philips X-tremeVision G-force aus dem Hause des Marktführers, die ab sofort in den Modellen H1, H4 und H7 erhältlich ist, soll nach Aussagen von Werkstattprofis einen einfachen Weg zur Nachrüstung bieten und zusätzlich für mehr Sicherheit beim Fahren in der Dunkelheit sorgen. Mit bis zu 130 Prozent mehr Helligkeit als der gesetzliche Mindeststandard, leuchtet sie weiter, als vergleichbare Leuchtmittel und kann darüber hinaus die Augen des Fahrers bei Dunkelheit schonen. Eine optimierte Geometrie hilft zusätzlich dabei, ein helles, weißes Licht zu erzeugen. Mit bis zu 3.500 Kelvin soll die innovative Scheinwerferleuchte deutlich weißer als herkömmliche Scheinwerferlampen sein. Sie strahlt punktgenau und ohne Streuverlust dorthin, wo das Licht am dringendsten benötigt wird. Sie trägt somit zu einem aktiven Sicherheitsgewinn bei Dunkelfahrten bei.Schlechte Straßenverhältnisse, wie unebene Straßenbeläge Schlaglöcher und lange Staufahrten gehören für viele Fahrzeuge zur ständigen Herausforderung. Herkömmliche Scheinwerferlampen können dadurch schnell beschädigt werden. Mit einem hohen Vibrationswiderstand von bis zu 10 G (H4 und H7) ist die Philips Nachrüstlampe robust konzipiert und damit langlebiger als Standardvarianten. Fazit: Jeder Ausfall eines Fahrzeugteils stellt im Straßenverkehr ein besonderes Risiko dar. Sowohl für das Fahrzeug selbst als auch für den Fahrzeugführer und seine Insassen. Dies gilt insbesondere für die Funktionsfähigkeit von Scheinwerfern und der damit verbundenen Lichtleistung. Mit dem Einsatz moderner Scheinwerferlampen können Autofahrer ihre Sicherheit gerade in der dunklen Jahreszeit erhöhen und dem möglichen Ausfall ihrer Scheinwerferlampen vorbeugen.