Mit Herzblut schreibt ein Meister seines Faches, Sternekoch Franz Keller, ein Plädoyer für die naturverbundene Küche. Es ist keine Neuauflage seines Buches „Vom Einfachen das Beste“ aus 2018. Viele seiner Gedanken finden sich natürlich wieder. Er will mit einfacheren Worten, mit Bildern und Grundrezepten, mit einer bunten Mischung neue Kreise für die naturnahe Küche gewinnen.Er ist überzeugt: Die Bevölkerung ist bereit für eine Agrar- und Lebensmittelwende, doch die Politik wird in Deutschland und der EU von den starken Lobbyinteressen ausgebremst. In seinem neuen Buch erklärt er, wie man mit guten Rohstoffen und einfachen Mitteln gesund und lecker kocht. Viele Geschichten und Anekdoten aus seiner bewegten Zeit als Sternekoch würzen dieses Buch, auf das alle Fans schon warten. Mehr über Buch und Autor Buch mit weiteren Literaturhinweisen.Franz Keller „Ab in die Küche!“Wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnenErschienen im Westendverlag: 02.03.2020Seitenzahl: 240Ausstattung: Hardcover mit Schutzumschlag ISBN : 978-3-86489-266-0



Auch als eBook erhältlich