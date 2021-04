Wie können Welpen besser beschützt werden?

In diesem Zusammenhang fragt Ratsfrau Claudia Krüger, Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER, in der nächsten Ratssitzung die Verwaltung, was konkret hat die Stadtverwaltung Düsseldorf inkl. der weiter handelnden Personen, wie z.B. den Tierärzten und den Mitarbeitern des Tierheims im Nachgang dieses Vorfalls besprochen und wie entschieden, um in Zukunft Tieren, die aus unglücklichen Umständen nach Düsseldorf verschleppt werden, zu helfen und wie kann aus Sicht der Verwaltung künftig verhindert werden, dass Tiere, die durch eine nicht tierschutzgerechte Art und Weise nach Düsseldorf gekommen sind, nicht wieder in ihre ursprünglichen, oft nicht tierschutzgerechten Lebenssituationen hin zurückgeführt werden müssen?„Wir kümmern uns richtigerweise um so Vieles, aber wir müssen auch hier handeln. Tiere, die nicht tiergerecht gehalten und transportiert werden, dürfen nicht dahin zurückkehren müssen, wo solche Zustände vorherrschen“, ergänzt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER.Foto: pixabay