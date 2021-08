OB Keller: Nehmen Sie sich als Vorbild OB Erwin und nit quake, make!

„Seit zu vielen Monaten wird über das Deutsche Fotoinstitut gestritten“, erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER und fährt fort: „Düsseldorf, Essen, Berlin und dann jetzt noch ein sehr kurzfristig abgesagter Termin, der nun erst nach der Bundestagswahl stattfinden soll – Was ist hier eigentlich los?Das Land Nordrhein-Westfalen und die Bundesrepublik Deutschland haben Steuergelder für den Standort Düsseldorf beschlossen; gebaut wird trotzdem nicht. Statt dessen streiten die Oberbürgermeister von Essen, Thomas Kufen (CDU) und Düsseldorf, Dr. Stephan Keller (CDU) sich hinter den Kulissen mit Armin Laschet (CDU) und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU).Wie äußert sich OB Keller?Auf seiner facebook-Seite ist zu lesen: „Als Oberbürgermeister von Düsseldorf setze ich mich dafür ein, unsere Stadt wieder ganz nach vorne zu bringen! Als Privatmann lebe ich gerne in der schönsten Stadt am Rhein und freue mich, dass meine Leidenschaft nun mein Beruf ist!“Und gestern: „Wir haben schon viel erreicht. Aber es gibt noch so viel mehr zu tun in Düsseldorf. Auf geht’s in die kommenden Wochen, die sicher arbeitsreich und intensiv werden!Letzte Woche die Gipfel der Karnischen Alpen – ab morgen [also heute] wieder im Rathaus.“Herr Keller, es wird Zeit, dass nicht geredet, sondern gehandelt wird. Nehmen Sie sich als Vorbild OB Erwin und nit quake, make!“Fotos: pixabay