OB Keller darf auf seiner Facebook-Seite mit CDU Logo posten

Dr. Stephan Keller war am 5. Oktober in Berlin und am 11. Oktober in München. In beiden Fällen war er beruflich dort, postete jedoch Fotos auf seinem parteipolitischem Facebook Account.Unsere diesbezüglichen Fragen in der letzten Stadtratssitzung beantwortete die Stadtverwaltung wie folgt: „Da hier privat erstellen Fotos für die Veröffentlichung genutzt wurden, hat die Landeshauptstadt Düsseldorf keinerlei Bedenken.“Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz Freie Wähler erklärt : "Es ist klar, dass der Oberbürgermeister Düsseldorfs Mitglied einer Partei ist. Das er aber dienstlich veranlasste und von den Steuerzahlern bezahlte Veranstaltungen für parteipolitische Werbung nutzt, kritisieren wir, auch wenn hier privat erstellte Fotos genutzt worden sein sollen.Wenn jedoch die Logik der Antwort der Verwaltung richtig ist, warum hat Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, CDU, dann am 11.11., bei facebook zu Hoppeditz Erwachen nun ohne CDU Logo gepostet? Wahrscheinlich deshalb, weil er bei privat erstellten Fotos frei entscheidet, ob er mit oder ohne Parteilogo veröffenlicht. Helau.“Foto: pixabay