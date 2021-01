Kellers Räume werden für 31.000 Euro Steuergeld aufgehübscht!

Umweltspuren abschaffen

150 neue Ordnungskräfte

5.000 neue Bäume

mehr U3-KiTa-Plätze

flächendeckende 5G-Versorgung



Heute, nach rund zweieinhalb Monaten Amtszeit stellt Torsten Lemmer, Ratsherr FREIE WÄHLER und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER fest: „Die Umweltspuren gibt es noch immer.Von den 150 neuen Ordnungskräften gibt es noch nicht eine.Auch von 5.000 neuen Bäumen, mehr U3-KiTa-Plätzen oder/und einer flächendeckende 5G-Versorgung ist nichts zu sehen.Aber, an den ehemaligen Oberbürgermeister wurde ein teures Fahrrad geschenkt und nun werden für 31.000 Euro Steuergelder die OB-Räumlichkeiten gehübscht.Die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft weit auseinander.Ist das nun der OB, den sich die Düsseldorfer erhofften?Ist das nun der neue Besen, der gut kehrt?Und wenn wir uns den Kooperationsvertrag ansehen, den heute CDU und GRÜNE sicherlich mit großer Mehrheit beschließen, muss man sich fragen: Ist das der große Wurf? Und wie soll all das bezahlt werden?Herr Dr. Keller,Sie weisen immer wieder auf ihre Erfahrung als Beigeordenter in Düsseldorf und Stadtdirektor in Köln hin.Müßte da nicht schneller deutlich mehr kommen?Ich meine JA!“Foto: Dr. Stephan Keller__© Landeshauptstadt Düsseldorf_David Young