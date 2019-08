Hofgarten: Zerstörung am Ananasberg

„Ist der Hofgarten mittlerweile ein rechtsfreier Raum? Darf dort jeder tun und lassen, was er möchte? Dürfen Übermütige auf dem Ananasberg die Natursteinplatten der Mauer entfernen und in die darunter gelegenen Blumenbeete und Bepflanzung werfen? Von Müll, Graffitis und anderem Unerfreulichen möchte ich jetzt gar nicht erst anfangen“, empört sich Walter Hermanns, Hofgartenfotograf und Bürgermitglied der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Es ist wirklich traurig miterleben zu müssen, wie wenig Emphatie Oberbürgermeister Thomas Geisel und die Stadtverwaltung hier für städtisches Eigentum aufbringen.Der Hofgarten war mal die beliebte, zentrale Park-Erholungsfläche in der Mitte der Stadt. Seit Jahren verkommt er zusehends. Es handelt sich hier um das Eigentum aller Düsseldorfer Bürger, welches treuhänderisch verwaltet wird. Wenn der OB und die Ampel daran kein Interesse haben, sollen sie es lassen. Sie könnten sofort zurücktreten. Dann muss Düsseldorf sich das unsägliche Ampel-Regierungsversagen nicht noch ein weiteres Jahr ansehen.“Fotos von Walter Hermanns