GRÜNE und CDU stimmen für Baumfällungen an der Airport City West

Dr. Hans-Joachim Grumbach, Mitglied im Ausschuss, Ratsgruppe Tierschutz FREIE WÄHLER erklärt : "Es wurde von einem Kompromiss gesprochen, der zwischen Stadtverwaltung und Investor gefunden und Teilen der Politik bekannt gemacht wurde. Herr Norbert Czerwinski, GRÜNE, erklärte, es komme nicht auf den Quadratmeter Wald, sondern auf die Qualität des Waldes an. Ausserdem würde nicht genug beachtet, dass eine große Quadratmeteranzahl Ausgleichsgrünfläche am Rand von Düsseldorf geschaffen werde würde. Das mag so sein, hilft aber den vom Feinstaub und Lärm Betroffenen Anwohnern nicht!"Foto: pixabay