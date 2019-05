Demografie Wandel muss gelebt werden! Jetzt!

Ja, wir feiern auch jetzt schon länger als früher. Es gibt mittlerweile etablierte Ü90 – Partys mit reger Beteiligung von bis zu 150 Gästen. Kein Wunder bei rund 740.000 Menschen in Deutschland, die über 90 Jahre alt sind.Neben den angenehmen Seiten gibt es aber jede Menge Probleme, die damit einhergehen. Da der menschliche Körper durch diese Verlängerung des Lebens auch deutlich mehr beansprucht wird, benötigt er mehr intensive Pflege und Unterstützung. Viele alltägliche Tätigkeiten müssen verändert und angepasst werden. Hier ist erheblicher Nachholbedarf!Bei den regierenden Parteien ist der Wechsel bzw. Wandel in so einigen Gesetzen und Regularien leider noch nicht genügend angekommen.Älter werdende Menschen erfordern nun mal andere Begebenheiten, damit niemand auf der Strecke bleibt, egal wie alt er auch immer wird.Der Wandel muss gelebt werden. Jetzt“, so Dr. Ulrich Wlecke, der Spitzenkandidat der GRAUEN PANTHER Liste 32 für die Europawahl und Ratsherr der Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER in Düsseldorf.