Antrag: Verbot von Glyphosateinsatz in Düsseldorf

In der nächsten Stadtratssitzung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, dass die Verwaltung in künftigen Vertrags- und Verpachtungsverhandlungen über die Nutzung von landwirtschaftlichen Pachtflächen im Düsseldorfer Stadtgebiet immer vereinbart, dass sowohl der Einsatz von Glyphosat, als auch anderen Giften verboten ist.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Derzeit wird von den Pächtern schon auf über 70 % der rd. 360 ha städtischen Ackerflächen kein Glyphosat mehr eingesetzt. Ziel muss es jedoch sein, auf 100% sowohl kein Glyphosat, als auch auf den Einsatz aller anderen Gifte zu verzichten. Was wäre das für ein Signal, wenn in Düsseldorf 100%ig ökologisch produziert und zu 100% auf den Einsatz von Glyphosat und anderen Giften verzichtet wird.“