9. November in Düsseldorf

Der 9. November ist in Deutschland ein geschichtsträchtiges Datum. Vor 80 Jahren haben Mitglieder der SA und der SS in Zivilkleidung Ausschreitungen gegen Mitmenschen und Nachbarn jüdischen Glaubens als Ausdruck des „Volkszorns“ dargestellt, indem sie Einrichtungen und Geschäfte demolierten, Synagogen in Brand steckten und hunderte binnen weniger Tage ermordeten.Vor wenigen Wochen skandierten Neonazis in Dortmund „Wer Deutschland liebt, ist Antisemit.“Chomicha El Fassi, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Es war und ist für mich und meine Fraktion unerträglich, dass damals – und heute in Ansätzen wieder – Menschen und Nachbarn mit jüdischem Glauben angegriffen werden.Die Grundrechte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sollten unmissverständlich sein. Artikel 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 2: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Artikel 3: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Artikel 4: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.Egal was ein Mensch glaubt, egal, welche Hautfarbe er hat oder an welchem Ort er geboren wurde, die Grund- bzw. die Menschenrechte gelten!Wir, die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER, denken an die Worte der Unterschriftenliste des Freiheitsgelöbnisses der US Amerikaner zur Freiheitsglocke, welche seit dem 24. Oktober 1950 im Berliner Rathaus Schöneberg hängt und immer wieder zu hören ist. Diese Worte sind auch für uns Verpflichtung und Ansporn: Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.“