50 Düsseldorfer können an Studie zur Verringerung ihres Fleischkonsums teilnehmen

Dazu erklärt Walter Hermanns für die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Wir freuen uns, dass die Stadt hier 50 Düsseldorfern auf dem Weg zu weniger und am Ende des Weges sich vielleicht sogar ganz ohne Fleisch ernähren zu wollen, helfen möchte. Meine Frau und ich leben schon sehr viele viele Jahre, ohne das wir Fleisch essen. Wir können dies nur sehr empfehlen, da wir uns nicht nur gesund fühlen, sondern auch von vielen, ernährungsbedingten Erkrankungen verschont blieben.Und das eine Ernährung ohne Fleisch auch gut für die Tiere, die Umwelt, die Natur, die Ökologie, die Co2-Bilanz und vieles andere mehr sind, muss ich doch hoffentlich nicht besonders betonen.Wer gerne an der Studie zur Verringerung seines Fleischkonsums mitmachen möchte, sollte sich unverzüglich per Telefon oder E-Mail direkt dort melden: 0211 8921094 oder silke.schreiber at duesseldorf punkt de.“Foto: pixabay