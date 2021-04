STRANDKORB Open Air in Mönchengladbach 2021

Das aktuelle Programm im SparkassenPark Mönchengladbach

Mit den neuen Shows von Johannes Oerding und Fritz Kalkbrenner kann das „STRANDKORB Open Air – Mönchengladbach" bereits über 40 Events zählen und holt mit Künstlern wie BOSSE auch Künstler-Premieren in die Stadt. Die Nachfrage ist überwältigend, auch wenn der Sommer sich vorerst nur erahnen lässt, ist das Verlangen nach Kultur ungebrochen zu spüren.Veranstalter, Agenturen, Künstler und dessen Fans erhalten durch das preisgekrönte Eventkonzept (1. Platz beim deutschen Tourismuspreis 2020) Hoffnung und Mut.STRANDKORB Open Air 202109.07.2021 Kölsch im Strandkorb mit Höhner, Kasalla, Brings13.07.2021 Element of Crime15.07.2021 Clueso17.07.2021 BOSSE18.07.2021 Die Fantastischen Vier19.07.2021 Die Fantastischen Vier22.07.2021 Johannes Oerding (ab dem 19.04.21 um 10 Uhr im Vorverkauf!)23.07.2021 Carolin Kebekus25.07.2021 BOOSTER26.07.2021 Jan Delay30.07.2021 Fury in the Slaughterhouse & Support: Selig31.07.2021 Fury in the Slaughterhouse & Support: Selig01.08.2021 Höhner Classic04.08.2021 Gerburg Jahnke05.08.2021 DORO Pesch06.08.2021 IN EXTREMO07.08.2021 God Save the Queen08.08.2021 Seelöwe im Strandkorb09.08.2021 Wirtz „unplugged II"11.08.2021 Culcha Candela12.08.2021 Dieter Nuhr13.08.2021 Timbo & Friends14.08.2021 Mönchengladbach Olé15.08.2021 Philipp Poisel18.08.2021 Bläck Fööss19.08.2021 Helge Schneider & The Snyders20.08.2021 Völkerball21.08.2021 MONO INC.24.08.2021 Paul Panzer25.08.2021 Comedy Splash mit Stand-Up-Comedians wie u.a. Tahnee, MarkusKrebs, Johann König, Maxi Gstettenbauer, Alain Frei26.08.2021 Gentleman28.08.2021 Fritz Kalkbrenner29.08.2021 Howard Carpendale & Special Guest30.08.2021 Michael Mittermeier01.09.2021 Brings03.09.2021 Schandmaul05.09.2021 Pietro Lombardi05.09.2021 Kasalla