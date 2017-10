Shakira mit der "EL DORADO WORLD TOUR" in NRW!

Der wohl bekannteste Hüftschwung der Welt kommt nach Köln. Shakira besucht im Rahmen der El Dorado World Tour die Lanxess Arena!



NRW darf sich also freuen. Immerhin hat Madame schon 12 Grammys gewonnen und steht auch sonst im Ruf, auf der Bühne abzuliefern wie keine Zweite.Wenn sie dann am 08. November Köln rocken wird, kann man sich also sicher sein, jede Menge altbekannte Hits und neue Songs zu hören. Nach NRW ist dann Bayern (Konzert in München am 30. November) und Zürich am 04. Dezember dran. Innerhalb Europas geht es dann weiter nach Paris, bevor Shakira sich im Madison Square Garden die Ehre gibt.Doch nicht nur die Tour, sondern auch das Album dürfte ein Leckerli für alle Fans sein. Auch dieses hört übrigens auf den Titel „El Dorado“ und hat es schon in 37 Ländern geschafft, die Spitze der iTunes Charts zu erklimmen. Übrigens auch auf dem Album zu hören: „Chantaie“. Ein Lied, dessen Video weltweit über 1,4 Milliarden Mal angeklickt wurde. Es gilt als eines der am meisten gesehenen Videos ever.Wer also nach Köln kommt, darf sich auf einen bunten Mix aus Pop, Rock und Latin Music freuen. Daher auch sicherlich im November mit im Gepäck:„Whenever, Wherever“, „Underneath Your Clothes“, „La Tortura“, „Don’t Bother“, „Hips Don’t Lie“ oder „Waka Waka (This Time For Africa).Hier dürfte sich keiner darüber beschweren, dass er langsam beginnende Winter zu kalt sei.Liebst,ConnyTickets gib es bei eventim.de und Ticketmaster