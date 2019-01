Sachsen und die Sachsen

Düsseldorf : Landtag NRW |

Wo die schönen Mädchen auf den Bäumen wachsen.



Wo stehen die Bäume mit den Mädchen. Wer wüsste nicht gern die Antwort.

Die Antwort gibt der Mitbegründer des legendären Leipziger Kabaretts „academixer“, Gunter Böhnke. Kurzweilig und amüsant führt der studierte Germanist durch die Geschichte Sachsen vom Anfang bis heute. Es ist ihm eine Reiselektüre für Sachsen, für „Rübergemachte“ und andere Leser gelungen.Nur ein Führer über Dresden, Leipzig, Chemnitz und andere Orte wäre langweilig. In 53 Kurzkapiteln, eine für jede Woche des Jahres. Jeder findet etwas, was er noch nicht wusste oder vergessen hat. Erst die Verbindung mit den Personen der Zeitgeschichte, den Anekdoten und den Einsprengseln in der Mundart bringen die interessante Verbindung. Es ist zwar als ein Lesebuch für das ganze Jahr gedacht, doch das erste Mal werden die Kapitel verschlungen. Die Sachsen Martin Luther und Karl May lassen grüßen.Wer die Sachsen verstehen und kennenlernen will, dem verspricht der Buchumschlag nicht zu viel.