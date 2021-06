Casa del Vino in El Sauzal

ant "Casa del Vino".Das "Casa del Vino" befindet sich in einem alten Gutshof im typisch kanarischen Stil und gründet sich auf eine langjährige Wein-Tradition. Für alle Weinliebhaber ist das Museum ein Muss. Für 3 Euro pro Person erhalten Sie Einblicke in die Landwirtschaft der Kanarischen Insel. Sie lernen unter anderem, was beim Weinanbau wichtig ist und wie die Weinqualität gewährleistet wird. Auch eine Weinverkostung ist möglich. Neben dem Weinanbau, spielt die Herstellung von Honig auf der Insel eine wichtige Rolle. Deswegen gibt es auch ein Honigmuseum mit allen wichtigen Informationen. Wer will, kann Honig und Wein selbstverständlich vor Ort kaufen. Darüber hinaus ist auch ein Besuch im hauseigenen Restaurant möglich. Hier können Sie zu günstigen Preisen Wein bei typisch-kanarischem Essen genießen. Durch die große Terrasse des Restaurants haben Sie außerdem einen tollen Blick auf El Sauzal und die Nordwestküste.Das "Casa del Vino" befindet sich nahe der TF-5 und ist daher mit dem Auto sehr gut zu erreichen. So brauchen Sie beispielsweise von Puerto de la Cruz nur 15 Minuten, um zum Musem zu gelangen.