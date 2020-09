Achtung bei dieser Nummer +442037699169!

Unter der Nummer +442037699169 rufen derzeit wieder Trickbetrüger an, die die Leute mit Werbeanrufen belästigen oder sonstige Art von Telefonterror betreiben.

Heutzutage begegnet einem überall Werbung - egal, ob im Fernsehen, im Radio, der Zeitung, auf der Straße, im Internet… manchmal ist diese lustig, lenkt einen mal kurz vom alltäglichen Stress ab, oder ist interessant und macht einen auf etwas aufmerksam. Oftmals aber ist man auch genervt von den ständigen Bannern im Internet, Werbemails oder den Unterbrechungen beim Fernsehen. Was gefühlt aber am Nervigsten ist, sind Werbeanrufe am Telefon. Wenn man extra zum Telefon eilt, obwohl man gerade beschäftigt war oder auch einfach nur nach einem anstrengenden Tag entspannen wollte, - und dann meldet sich eine unbekannte Stimme am Telefon und will einem etwas verkaufen oder Ähnliches. So auch bei Anrufen unter der Nummer +442037699169 aus Großbritannien, hinter denen Trickbetrüger stecken.. Hiervon werden jegliche Menschen kontaktiert und dabei mit angeblichen Angeboten genervt oder mit sogenannten “Ping-Anrufen” belästigt.Auf dem Online-Forum Tellows wurde die Nummer +442037699169 sehr oft gemeldet. Tellows ist eine Plattform, um unbekannte Telefon- und Handynummer zurückverfolgen zu können. Die Nummer +442037699169 wurde schon 2986 mal gesucht. Kein Wunder, dass die Anrufe bzw. Anrufer als sehr unseriös und “nervend” bewertet werden. Den Kommentaren und Bewertungen auf Tellows zufolge handelt es sich hierbei um aggressiven Telefonterror. Manche beschreiben die Anrufe als Werbeanrufe, andere berichten, dass am Telefon nur “Hallo? Hallo?” gefragt worden ist. Ein Kommentator meinte, dass er von “15 geblockten Anrufen in der Minute” und abgewandelten Nummer, wie z.B. der 00442037692497, terrorisiert worden ist. Viele Anrufer sprechen anscheinend in einem gebrochenen Deutsch, also mit starkem, ausländischen Akzent. Auch gibt es Berichte über sogenannte “Ping”-Anrufe, bei denen die Trickbetrüger das Telefon nur kurz anklingeln lassen aber wieder so schnell auflegen, dass man gar keine Chance hat rechtzeitig abheben zu können. Ziel dahinter ist es, dass die Opfer zurückrufen und damit in eine Kostenfalle treten.