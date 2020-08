0711243758 - Achtung bei dieser Handynummer!

Auf einem Online-Forum wurde berichtet, dass man bei der Handynummer 0711243758 skeptisch sein sollte.

Seltsame Anrufe von der Nummer 0711243758



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Wie oft wurde man schon gestört, wenn man gerade beschäftigt ist, hochkonzentriert oder Ähnliches und dann klingelt das Telefon. Automatisch unterbricht man seine aktuelle Arbeit und eilt zum Telefon, es könnte immerhin etwas Wichtiges sein. Sehr frustrierend ist es, wenn man es nicht rechtzeitig zum Hörer oder Handy schafft. Allerdings kann man dies manchmal gar nicht, weil nach ein, zwei Malen Klingeln wieder aufgelegt wird. Und dies kann eine Falle sein. Bei derartigen Anrufen handelt es sich um ‘Ping-Anrufe’. Dahinter steckt Folgendes: Trickbetrüger. Diese rufen jegliche Menschen an, lassen es ganz kurz Anklingeln und legen dann wieder auf. Zweck dahinter ist, dass die Angerufenen zurückrufen und dadurch in eine Kostenfalle treten. Dies ist keine Seltenheit. Andere Telefonterror-Geschichten kann man auf dem Forum Tellows lesen. Hier auch ein Beitrag über die Handynummer 0711243758 aus Stuttgart.Die Handynummer 0711243758, die aus Stuttgart stammt, erscheint einem Angerufenen als seltsam und eher mit Vorsicht zu behandeln. Der Betroffene hat deswegen einen Kommentar auf dem Online-Forum Tellows verfasst. Auf Tellows kann man Nummern zurückverfolgen, die einem unbekannt sind oder auch seltsam erscheinen. Dadurch können Andere vorgewarnt werden, bei Anruf der vermeintlich unseriösen Nummer nicht abzuheben oder nicht zurück zu rufen. Über die 0711243758 schreibt der Kommentator, dass die Geräuschkulisse im Hintergrund sehr unruhig war. Angeblich seien viele verschiedene Stimmen zu hören gewesen. Der Betroffene empfand das Telefonat als “seltsam” und stuft es auf einer Skala von eins bis neun als eine sechs ein. Die Skala gibt mit steigendem Wert den Grad der ‘Nervigkeit’ des Anrufes an. Deswegen ist der Wert sechs schon relativ hoch. Sollten Sie also von der Stuttgarter Nummer 0711243758 angerufen werden und diese erkennen, dann heben heben Sie lieber gar nicht erst ab und rufen Sie auch nicht zurück. Hier scheint etwas nicht mit rechten Dingen zu zugehen!