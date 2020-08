0383413285475 - Vorsicht bei Anruf dieser Nummer!

Unbekannte belästigen derzeit Menschen mit Anrufen unter der Nummer 0383413285475. Es handelt sich dabei um “Gewinnspiel”-Anrufe.

Trickbetrüger stecken hinter der Nummer 0383413285475



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

“Sie haben gewonnen!”. An sich ein Satz über den man sich wirklich freuen könnte. Wenn dieser allerdings von einem Unbekannten am Telefon stammt, dann sollte man sehr vorsichtig sein. Vor allem, wenn man gar nirgends an einem Gewinnspiel teilgenommen hat. Als ob man aus dem Nichts heraus einen 500-Euro-Gutschein gewinnt. Schön wär’s aber ist eher nicht die Realität. Dennoch versuchen Trickbetrüger auf diese Weise Menschen am Telefon abzuzocken. So auch unter der Nummer 0383413285475, mit der Unbekannte jegliche Leute anrufen und ihnen erzählen, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hätten. Dies wurde auf dem Online-Forum Tellows berichtet. Der Betroffene hat die Nummer als unseriös eingestuft und in einem Kommentar geschrieben, dass man dann auf Werbungskosten sitzen bleiben würde. Selbstverständlich fragen die Trickbetrüger immer nach den Kontodaten ihrer Opfer. Aber man darf sich absolut nicht überrumpeln und ‘veräppeln’ lassen, hinter solchen angeblichen Gewinnspielen steckt im Grunde nur Betrug.Wenn man von solch einer Nummer wie der 0383413285475 kontaktiert wird, am besten das Gespräch sofort abwürgen oder einfach nur auflegen. Die Trickbetrüger versuchen die Menschen auf geschickte Art und Weise zu überzeugen oder werden energisch bis hin zu aggressiv und davon lassen sich sehr viele Leute dann einschüchtern. Niemals die Konto- oder jegliche andere persönliche Daten von sich angeben. Oftmals ist es auch so, dass die Betrüger schon diverse Daten wie Namen und Anschrift wissen, wie auch immer sie an diese gelangt sind. Das verwirrt ihre Opfer, weil sie denken, dass sie vielleicht doch an irgendeinem Gewinnspiel teilgenommen haben, in anderen Fällen ein Abo abgeschlossen haben, den Stromtarif nicht rechtzeitig gekündigt haben oder Ähnliches. Aber man sollte hierbei wirklich einen kühlen Kopf bewahren und sich nicht aus der Bahn bringen lassen. Wenn man einen solchen Anruf erhält, wäre es sehr gut, die Nummer auf einem Forum wie Tellows zu teilen. So können andere geschützt werden und bei eventuellen Anrufen die Nummer rückverfolgen, falls doch Zweifel bestehen, ob es sich nicht doch um etwas Wichtiges gehandelt hätte.