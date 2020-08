017881193728 - Achtung bei dieser Nummer!

Wieder einmal belästigen Trickbetrüger unter einer unbekannten Nummer (017881193728) die Leute. Hierbei geht es meistens um einen angeblichen Gewinn.



Nummer 017881193728 aus deutschem Mobilfunknetz sperren





Passen Sie auf, wenn die Nummer 017881193728 bei Ihnen anruft! Hierbei handelt es sich einmal wieder um Trickbetrüger, die die Leute über den Tisch ziehen wollen. Die Nummer hat eine deutsche Vorwahl vom Mobilfunk-Anbieter E-Plus und die Anrufer geben an, angeblich von der “ Gewinnvertriebszentrale ” anzurufen laut Tellows. Letzteres ist ein Online-Forum, auf dem Menschen ihre Erfahrungen mit jenen unseriösen und hinterlistigen Anrufern im Internet veröffentlichen können. Zu dieser Nummer haben bereits ein paar Leute Kommentare verfasst. Sie stufen die Handynummer als unseriös ein, meistens sei der Anrufer weiblich und beim Gespräch ginge es, wie bereits erwähnt, um einen angeblichen Gewinn. Äußerungen zufolge kämen die Anrufe auch mehrmals täglich und werden als “Telefonterror” bezeichnet. Außerdem sei die Anruferin leicht zu verunsichern, wodurch man auch erkennt, dass es sich hierbei nicht um einen seriösen Gewinn handelt. Insgesamt sollte man bei angeblichen Gewinnen, von denen man per Telefon erfährt, sofort achtsam sein. Hierbei handelt es sich meistens um Betrüger.Bei Anrufen, die vor allem auch noch mehrmals hintereinander oder täglich stattfinden, am besten die Nummer im Handy oder am Festnetztelefon sperren. So hat es auch ein Betroffener gemacht, der von der Nummer 017881193728 terrorisiert worden ist. Man kann derartige Nummern auch bei der Bundesnetzagentur melden. Dafür sollte man eine ausführliche Beschreibung des Gesprächsinhalt mit dem Trickbetrüger verfassen. Dies kann man sowohl online machen, als auch auf postalischem Weg mit einem Formular. Die Bundesnetzagentur kann Strafen bis zu 300.000 Euro bei z.B. unerlaubter Werbung verhängen. Das Unterdrücken einer Nummer kann mit bis zu 10.000 Euro bestraft werden. Allerdings ist dies immer vom Fall abhängig. Nichts desto trotz sollte man diese Nummern melden, immerhin ist es schon ein Erfolg, wenn die Nummern gesperrt wird. Auch die Veröffentlichung auf Websites wie Tellows ist eine gute Maßnahme, um andere Menschen zu warnen und somit zu schützen.