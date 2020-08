017698219633 - Achtung bei dieser Handynummer!

Unter der 017698219633 werden Menschen aktuell von sogenannten “Ping-Anrufen” belästigt. Das Telefon klingelt einmal, dann wird aufgelegt.



Ping-Anrufe unter der Handynummer 017698219633



Jeder kennt es: das Telefon klingelt, man lässt alles, was man gerade tut stehen und liegen, springt auf, will zum Telefon hechten - dann hört es aber schon wieder auf zu schellen. Man ärgert sich und fragt sich, was das eigentlich soll, wer soll so schnell einen Anruf annehmen können. Wenn solche Anrufe sich jedoch häufen, merkt man schnell, dass es sich hierbei um Telefonterror handelt. Diese “Einmal-Klingel”-Anrufe werden auch als “ Ping-Anrufe ” bezeichnet. Über diese gibt es auch bereits Einträge auf dem Online-Forum Tellows, auf dem man rückverfolgen kann, wer einen angerufen hat und auch andere Menschen warnen kann, vor solchen Anrufen oder Betrugsmaschen. Über die Handynummer 017698219633, die aus dem deutschen 02-Netz stammt, wurde auch berichtet. Bei Anrufen von dieser handelt es sich um die sogenannten Ping-Anrufe. Ein Betroffener schreibt über ‘seinen’ Ping-Anruf “unseriöser Kostenfaktor” und “sofort gesperrt”.Was meint der Betroffene, der von der Nummer 017698219633 angerufen worden ist, mit seiner Aussage “unseriöser Kostenfaktor”? Da das Telefon oder Handy nur kurz klingelt, hat man gar nicht die Chance den Anruf annehmen zu können. Aber die Nummer erscheint auf dem Display als vergangener Anruf und viele Menschen reagieren darauf: sie rufen diese Nummer zurück. Die Masche der Trickbetrüger dahinter ist, dass die Anrufe pro Minute sehr viel kosten. Oftmals wird man in Warteschleife gestellt oder eine Stimme auf Band erzählt einem irgendetwas über Gewinnspiele, über Zustelldienste oder es handelt sich um ausländische Inhalte. Deswegen hat der Kommentator die Nummer sofort gesperrt, damit diese ihn nicht nochmal belästigt und er auch sicher nicht zurückruft. Und durch seinen Beitrag auf Tellows hat er damit gleich Andere, Unwissende davor gewarnt. Als o am Besten in solchen Fällen nicht unbekannte Nummern zurückrufen sondern diese erst einmal online überprüfen, ob es sich dabei nicht um eine betrügerische Kostenfalle handelt.