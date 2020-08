015731284229 - Vorsicht bei dieser Handynummer!

Unter der Handynummer 015731284229 rufen derzeit Trickbetrüger an und geben sich als angeblicher “Krankenkassen-Service” aus.



Vorsicht ist geboten bei Anrufen, die einen von unbekannte Handynummern erreichen. Hierbei handelt es sich oftmals um Betrug ! So ist es aktuell auch wieder bei der Nummer 015731284229. Auf dem Online-Forum Tellows haben bereits einige Leute von ihren Erfahrungen mit der unseriösen Handynummer berichtet. Die Betroffenen schreiben, dass die Anrufer sich als angeblicher “Krankenkassen-Service” bezeichnen würden. Sie seien Krankenkassen übergreifend zuständig. Das Anliegen der Trickbetrüger ist es, Zusatzleistungen zur eigentlichen Versicherung anbieten zu wollen. Selbstverständlich ist dies nur ein Vorwand, um an die Kontodaten ihrer Opfer zu gelangen. Ein gewisser Heiko schreibt auf Tellows in seinem Kommentar, dass er von einer Frau mit stark ausgeprägtem Akzent angerufen worden sei. Sie erzählte ihm auch von dem Auftrag im Namen eines Krankenkassen-Services. Auf Nachfrage von Heiko, wer denn der Geschäftsführer sei, hat die Anruferin einfach aufgelegt.Heiko fügte seinem Kommentar auf Tellows noch bei, dass dies nur ein unseriöser Anruf sein kann. Ein weiterer Betroffener schreibt auf dem Forum, dass dies nur Betrug sein kann, denn keine Krankenkasse rufe mit einem Handy an und damit hat er vollkommen recht. Dieser Tellows-Nutzer habe die Nummer gleich blockiert, was auch die beste Art und Weise ist, denn andernfalls besteht die Gefahr ständig von den selben Anrufern belästigt zu werden. Ein weiterer Erfahrungsbericht meldet, dass es bei ihm ein sogenannter “Ping-Anruf” war, das heißt, dass die Anrufer kurz anläuten, man aber keine Chance hat das Gespräch anzunehmen, weil sofort wieder aufgelegt wird. Hierbei ist die Gefahr, dass man die Nummer, die bekanntlich auf dem Display als vergangener Anruf angezeigt wird, zurückruft. So können Kosten entstehen, weil die Anrufe sehr hohe Preise haben. Teilweise wird man dann von den Betrügern noch hingehalten und in Warteschleife gestellt, sodass man noch mehr zahlen muss.