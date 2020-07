015157847566 - Achtung, wenn diese Nummer anruft!

Ständig klingelt das Telefon und man wird regelrecht von der unbekannten Nummer belästigt. Darüber beschweren sich aktuell zahlreiche Nutzer, die von einer ominösen Handynummer angerufen werden.

Trickbetrüger am Telefon

Wer kennt es nicht: Das Telefon klingelt, doch man kennt die angezeigte Nummer nicht. Wer steckt also hinter der Handynummer 015157847566? Zahlreiche Nutzer haben sich auf der Seite "Tellows" darüber beschwert, dass sie von unzähligen Anrufen dieser Nummer regelrecht belästigt und gestört werden. Angeblich gehört diese Nummer einer Melanie Meier. Die Nutzer berichten, dass sie von einer Frau angerufen werden, die mit ihnen über zu viel bezahlte Versicherungsbeiträge sprechen möchte (z.B. Rentenversicherungsbeiträge), die man zurückholen könnte.Offensichtlich hoffen die Anrufer auf ahnungslose Menschen, deren Bankdaten sie entgegennehmen können. Denn viele Nutzer berichten, dass prompt aufgelegt wird, wenn man sich erkundigt, um welche Versicherung es sich handelt. Scheinbar lauern die Trickbetrüger nur auf Menschen, die nicht nachhaken und auf zusätzliches Geld hoffen und in diesem Zuge vermutlich dann ihre Bankdaten freigeben. Daher sollte Vorsicht geboten sein, wenn diese Nummer anruft! Im Idealfall gehen sie gar nicht ran. Sie sollten auf jeden Fall niemals ihre Bankdaten am Telefon frei- und herausgeben.