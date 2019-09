Weihnachtsmarkt Brandenburg: Übersicht über die schönsten Adventsmärkte 2019

Potsdamer Weihnachtsmarkt: 25.11 - 29.12.2019 Potsdamer Innenstadt, Brandenburger Straße & Luisenplatz

Böhmischer Weihnachtsmarkt: 29.11. - 01.12.19 und 06.12 - 08.12.2019 Weberplatz, Potsdam-Babelsberg

Polnischer Sternenmarkt: 29.11 - 01.12.12 Kutschstallhof, Am Neuen Markt 9

romantischer Weihnachtsmarkt: an allen Adventswochenenden Krongut Bornstedt, Ribbeckstr. 6 - 7

Frankfurter Weihnachtsmarkt: 25.11. - 22.12.2019 Liebfrauenberg, Paulsplatz, Römerberg, Fahrtor, Mainkai

Weihnachtsmarkt der tausend Sterne: 25.11. - 23.12.2019 Stadtzentrum

Weihnachtsmarkt Brandenburg an der Havel: 26.11 - 23.12.2019 Innenstadt

In Brandenburg gibt es auch 2019 wieder eine große Auswahl an Weihnachtsmärkten. Dort gibt es Geschenkideen für Familie und Freunde, Glühwein, gebrannte Mandeln und vieles mehr, was das Herz sonst noch alles begehrt. Diese Weihnachtsmärkte sind auf jeden Fall einen Besuch Wert. Die Informationen für einen Besuch dieser Adventsmärkte in Brandenburg gibt es hier kurz zusammengefasst.(Quelle: http://www.weihnachtsmarkt-deutschland.de/brandenb...