Weihnachtsmärkte Niedersachsen: Übersicht über die besten Adventsmärkte 2019

Weihnachtsmarkt Hannover: 25.11. - 22.12.2019 Hannover Altstadt

Braunschweiger Weihnachtsmarkt: 27.11. - 29.12.2019 (geschlossen: 24.12 - 25.12.) Rund um den Dom (Burgplatz ) und Platz der Deutschen Einheit

Historischer Weihnachtsmarkt Osnabrück: 25.11. - 22.12.2019 Marktplatz und Altstadt von Osnabrück

Wolfsburger Weihnachtsmarkt: 25.11. - 22.12.2019 Mittlere Porschestraße

Göttinger Weihnachtsmarkt am alten Rathaus: 27.11. - 29.12.2019 Göttinger Altstadt, Markt 9

Hamelner Weihnachtsmarkt: 27.11. - 30.12.2019 (geschlossen: 24.12 - 26.12) Innenstadt Hameln

Weihnachtsmarkt Hildesheim: 25.11. - 29.10.2019 (geschlossen: 24.12 - 25) Historischer Marktplatz, Platz An der Lilie

Weihnachtsmarkt und Weihnachtswald in Goslar: 27.11. - 30.12.2019 Marktplatz

Lüneburger Weihnachtsmarkt: 27.11. - 23.10.2019 Lüneburger Innenstadt, Platz Am Sande

Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt: 26.11 - 23.12.2019 Wolfenbütteler Stadtmarkt

Niedersachsen hat auch dieses Jahr wieder eine riesige Auswahl an Weihnachtsmärkten zu bieten. Auf den verschiedenen Märkten gibt es verschiedene kulinarische Köstlichkeiten, wie die berühmte Heidelbeersuppe in Lüneburg , Braunschweiger Lebkuchen oder, in Hannover, Rentier-Würstchen. Man kann dort aber auch tolle Geschenke, z.B. Bienenwachskerzen oder andere tolle Dinge für Familie und Freunde finden. Die wichtigsten Informationen für die Adventsmärkte sind hier kurz zusammengefasst.