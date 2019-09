Weihnachtsmärkte Bayern: Übersicht über die besten Christkindlmärkte 2019

Regensburger Christkindlmarkt: 25.11. - 23.12.2019 Altstadt, D.-Martin-Luther-Str.1

Schloss Eyrichshof Weihnachtsmarkt: 07.11. - 10.11.2019 Schlossgelände

Bad Tölzer Christkindlmarkt: 22.11. - 24.12.2019 Marktstraße

Christkindlmarkt in Mittenwald: 12.12. - 15.12.2019 Dammkarstr. 3

Altötting Christkindlmarkt: 23.11. - 25.12.2019 Kapellplatz

Christkindlmarkt am Marienplatz: 27.11. - 24.12.2019 Marienplatz

Rottacher Advent: an allen Adventswochenenden (30.11 - 01.12., 07.12 - 08.12., 14.12. - 15.12. 21.12. - 22.12) Kuranlage am See

Weihnachtlicher Schlossmarkt: 01.12. - 22.12.2019 Schlossplatz

Rothenburger Reiterlesmarkt: 29.11. 23.12.2019 Marktplatz 2

Nürnberger Christkindlesmarkt: 29.11. - 24.12.2019 Hauptmarkt 18

Augsburger Christkindlesmarkt: 25.11. - 24.12.2019 Rathausplatz 1

Bayern hat auch dieses Jahr wieder tolle Christkindlmärkte , bei denen für jeden an den vielen Verkaufsständen etwas dabei ist. Regionale Köstlichkeiten sind z.B. am Nürnberger Christkindlesmarkt Nürnberger Lebkuchen und am Augsburger Christkindlesmarkt Germknödel. Die wichtigsten Informationen, damit auch kein Adventsmarkt verpasst wird, sind hier kurz zusammengefasst.