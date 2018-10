Fallschirmspringen und Tandemsprung

Ob als Geschenk oder persönliche Erfahrung – erlebe als Tandempassagier die Faszination des freien Falls bei Deinem ersten Tandemsprung! Zusammen mit einem erfahrenen Tandemmaster verlässt du das Flugzeug aus ca. 3000 m Höhe und begibst dich in einen ca. 40 Sekunden andauernden Freifall. Anschließend genießt du am geöffneten Fallschirm einen unbeschreiblichen Ausblick oder es geht in sportlichen Spiralkurven in Richtung Erde.Etwas besonderes erleben!Ob erfahrener Skydiver, ob Du eine Sprungausbildung oder einfach einen tollen Tandemsprung erleben willst.In Burgheim beim BAVARIAN SKY DIVE bist du richtig!Dein Tandemerlebnis!Ich warte mit dem Sprung wenn ich älter bin! :-)))Hier habe ich bei der Flugplatzfest in Genderkingen einige Aufnahmen vom Fallschirm und Tandemsprung.