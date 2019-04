Eine Attraktion beim Dehner ist der Trauerschwan

Das natürliche Verbreitungsgebiet des Trauerschwans ist Australien.Trauerschwäne erreichen ausgewachsen eine Körperlänge von 110 bis 140 Zentimeter. Die Flügelspannweite beträgt zwischen 160 und 200 Zentimeter. Sie wiegen durchschnittlich fünf bis sechs Kilogramm. An den Flügelrändern haben die Tiere gelockte Federn. Der Schnabel ist leuchtend rot gefärbt und wird von einem weißen Band nahe der Schnabelspitze geziert. Die Augenfarbe variiert zwischen Orange und Hellbraun bis zu schwarz.Eine Attraktion war der Pfau beim Dehner, ist aber angeblich vom Fuchs gestohlen worden. Die Flamingos sind zur Zeit auch nicht zu sehen da dass Haus der Flamingos saniert wird. So ist der Schwarzschwan nicht nur bei den Kindern eine Attraktion und beliebt und wird auch am häufigsten fotografiert.Eigentlich waren es ja zwei, also ein Paar. Zur Zeit sieht man aber nur noch einen. Hat vielleicht da auch der Fuchs Hand im Spiel?