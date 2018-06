Mangoldfelsen wird zur Rotlichtmeile

Reeperbahn, die besondere Meile in Hamburg. Sie hat einen besonderen Charme, den jeder Besucher mit nach Hause nimmt.



Donauwörth : Freilichtbühne am Mangoldfelsen |

Zur Geschichte

- Ein Imbiss in Hamburg, die

Heiße Ecke

Fazit des Abends Donauwörth und Hamburg gehen bestens zusammen!!

, direkt auf der Reeperbahn – 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet.Eigentlich nichts Besonderes und dennoch ist sie ein Treffpunkt für die unterschiedlichsten Typen: An diesem Imbiss-Tempel sind alle zu Hause: Nutten, Freier und Nachtschwärmer.Touristen, ein altes Liebespaar, gescheiterte Existenzen, Lebenskünstler, Träumer und Realisten.Spenden Fritten rot-weiß und Dosenbier Trost vom Alltag zwischen Gogo-Stange und Spießer-SchrankwandAlle suchen Trost bei den bestens besetzten Charakteren am und um den Imbiss.So unterschiedlich wie die drei Damen in der Heißen Ecke sind, so unterschiedlich ist auch ihre Kundschaft.Realistisch verstehen es die Akteure den Kitz nach Donauwörth zu holen und für kurze Zeit sind die Besucher nicht mehr an der Donau sondern mitten in Hamburg an Elbe.Da gerät sogar das wichtige Fußball Spiel Deutschland gegen Schweden komplett in Vergessenheit.Alle die sich für den Abend entschieden haben, wurden nicht enttäuscht und bestens unterhalten.Hier am Tresen von Hannelore, Margot und Elke trifft sich ganz St. Pauli.Mikey und Manu, die ihren Junggesellenabschied feiern, der so ganz anders endet als geplant, die „Leichten Mädchen“ denken unterdessen über ihren nächsten Einkauf und die Nöte Zuhause nach, während sie einen Freier verwöhnen.Da ist auch noch Gloria, die Touristenführerin, nicht Mann, nicht Frau – aber auf jeden Fall schillernd.Und die Kiez-Urgesteine, die eigentlich längst die Schnauze voll haben, aber trotzdem nicht loskommen von der schrägsten Meile der ganzen Republik, denn eigentlich gehören Alle zur großen und doch so unterschiedlichen „Reeperbahn-Familie“!Mit 19 live gesungen Liedern, Tänzen und derben Späßen entführt das gesamte Ensemble seien Gäste 24 Stunden auf die Reeperbahn nach Hamburg.Als das letzte mal das Lied Reeperbahn .... ausklingt und stürmischer Beifall ausbricht, sieht man auch die Erleichterung in den Gesichtern der Akteure........ Das Musical kommt an und begeistert.Die Gratwanderung zwischen derben Sprüchen, Liebesgeschichten und dem ganz normalen Wahnsinn auf der Reeperbahn ist geglückt.Musik von Martin Lingnau, Buch von Thomas Matschoß, Songtexte von Heiko WohlgemutTermineFr 29.06. 20:30 UhrSa 30.06. 20:30 UhrSo 01.07. 17:00 UhrFr 06.07. 20:30 UhrSa 07.07. 20:30 UhrFr 13.07. 20:30 UhrSa 14.07. 20:30 UhrMi 18.07. 20:30 UhrFr 20.07. 20:30 UhrMi 25.07. 20:30 UhrFr 27.07. 20:30 UhrSa 28.07. 20:30 UhrMi 01.08. 20:30 UhrFr 03.08. 20:30 UhrSa 04.08. 20:30 UhrKreativteamMusikalische Leitung Pamela PutzChristina-Maria LangChoreografie Daniela GerstmeierInszenierung Wolfgang SchiffelholzBühnenbild Birgit PadrokBernadette LangKostüme Kathrin ReesBesetzungMargot Marion SeewaldHannelore Doris WeberElke Clarissa La GuastoManni Jürgen LechnerHenning Bernd ZoelsKnud Florian LangMikey Christian FaulSven Maximilian OttLisa Luisa AumilerLotte Martina Zinsinger