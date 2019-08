Zurück in die Vergangenheit (Jubiläum 50 Jahre Deutschland)

Wir stiegen ein und fuhren mit dem Orientexpress bis Belgrad. In Belgrad mussten wir auf Balkanexpress umsteigen. Nach zwei Tagen anstrengender unendlicher Zugfahrt kamen wir in München Hauptbahnhof an.Da man fünfzig Jahre nicht in einem Bericht zusammen fassen kann werde ich nach und nach vom halben Jahrhundert immer wieder die Fortsetzung schreiben was wir alles gemacht haben, wie oft wir umgezogen sind, Erlebnisse und Anekdoten in Deutschland mit alten Bildern.Fortsetzung folgt!GrußKocaman N. (Ali)