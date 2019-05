10 Jahre myheimat!

Ist das nicht Anlass um Korken knallen zu lassen?Habe bei dein Heimat sehr viele nette und weniger nette Menschen kennen gelernt.Das komische war immer wenn ich gefragt wurde wo man die Bilder anschauen kann sagte ich in "myheimat", worauf die Leute abwinkten. Dabei meinte ich immer Ihre Heimat!Ich habe bis jetzt 3.856 Beiträge und 3.079 Schnappschüsse eingestellt!Das ergibt einem Punktestand von 84.873 mit 30.708 Kommentare.Was aber wichtiger ist meine Übersichtsseite wurde bisher von 25427 angemeldeten und nicht angemeldeten Usern besucht. Somit dürfte ich wohl meistgelesene Bürgerreporter in Dein Heimat sein! Wenn jemand mehr Besucher an seiner Seite hat solle bitte schreiben!Habe sehr viele Naturbilder von Tieren und Insekten eingestellt, aber auch von Kampfsport und Veranstaltungen.Hatte sehr viel Spaß beim fotografieren gehabt!Mein erster Bericht von myheimat:vor langer Zeit: https://www.myheimat.de/augsburg/freizeit/unser-us... Der meistgelesene Beitrag:Schnappschuss mit meisten gefällt mir: https://www.myheimat.de/bildergalerie/dompfaff-m19... Die meisten Kommentare: https://www.myheimat.de/donauwoerth/gedanken/hierm...