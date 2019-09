Bei US denkt man sofort an Elvis Presley, Mickey Mouse, Coca Cola und Harley Davidson.Durch den Film Easy Rider mit Peter Fonda und Dennis Hopper erlangte die Marke Kultstatus.Hier habe ich einige fantastische Maschinen fotografiert. Mit coolen Sprüchen wie: Unterwegs im Auftrag des Herrn, oder ,,BURN OUT" ist was für Anfänger, ich habe bereits ,,FUCK OFF"Die Harley-Davidson Motor Company ist einer der ältesten Motorradhersteller der Welt, der bis heute Motorräder produziert.