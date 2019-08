Zu sehen auf dem Brunnen am Dorfplatz in Sandizell:Ein Bauer, der eine Porzellanmalerin zuschaut und der junger Graf von Sandizell als RennfahrerWeitere Wasserausläufe sind der Stierkopf/Sandizeller Wappen und Sandizeller SpargelkopfIch konnte einige Hunde sehen und fotografieren die sich bei dieser Hitze am Brunnen abkühlten.Ein Kunstwerk vom Künstler Richard GruberZu sehen am Sandizeller Dorfplatz