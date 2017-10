Ali Baba und die vierzig .......!

In alten Zeiten und längst verschollenen Vergangenheiten lebten ..........(Sesam öffne dich!)und(Aladin und die Wunderlampe).Aladin ist ein junger Mann in Persien, der von einem Zauberer beauftragt wird, eine Öllampe in einer magischen Höhle zu finden. Nachdem der Zauberer ihn zu betrügen versucht, behält Aladin die Lampe für sich. Er entdeckt, dass in der Lampe ein Dschinn steckt, der die Wünsche des Lampenbesitzers erfüllen muss. Mit Unterstützung des hilfreichen Geistes wird Aladin reich und mächtig und heiratet die schöne Tochter des Sultans.