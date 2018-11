Albanien: Blick hinter streng verschlossene Türen

Kulturelle Besonderheiten und Traditionen der unterschiedlichen Teilkulturen des Landes wurden im Sinne der kommunistischen Gleichstellung in Gleichmacherei, Verbot der Religionsausübung usw. unterdrückt. Traditionelle schöne Privathäuser wurden in den kommunistischen Jahren nicht nur enteignet, sondern auch von Allem alten Kulturgut befreit. Vieles wurde abgerissen und durch ewig gleiche typische Plattenbauten ersetzt.Seit der Wende zum neuen Millenium öffnet sich das im europäischen Vergleich ärmste Land wieder für den Welthandel und den Tourismus. So kann das Land mittlerweile wieder mit 4 von der Uno unterstützten Welterbe-stätten und einer ganzen Reihe an einzigartigen Naturschönheiten bei Touristen punkten. Durchgängig schöne Badestrände und ein angenehm warmes Klima mit über 300 Sonnentagen i. J. füllen die vielen sauberen neuen Hotelanlagen an der langgestreckten Küste mit sonnenhungrigen Touristen. Hier kann man sehr billig und trotzdem sehr gut Urlaub machen.Wir haben uns für die leider nicht überall mehr gar so reichlichen ganz alten Häuser, ihre Bewohner und Inneneinrichtungen zwischen Morgen- und Abendland interessiert.