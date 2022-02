Danke Wladimir Wladimirowitsch

Lieber Wladimir Wladimirowitsch,Dank Deines überaus beherzten Eingreifens in der Ukraine hast Du uns, sicher ohne es direkt so zu wollen, einen Zusatzbonus in den nächsten Jahren von 100 Milliarden € beschert, weiterhin eine beachtliche Steigerung unserer Unternehmenswerte.Alleinbis ca. 16:00 h haben sich für uns börsennotierte Unternehmen folgende positiven Veränderungen in den Aktien- oder Aktienanteilskursen ergeben:Rheinmetall   € 134,55 + 23,50 Prozent" ADR  € 29,60 + 34,55 ProzentThyssen Krupp  € 9,44 + 8,21 ProzentMTU Aero Engines ADR € 104,00 + 6,12 ProzentJenoptik    € 32,10 + 4,97 ProzentSiemens Energy  € 21,20 + 8,86 ProzentZum Vergleich: Dax - 1,95 Prozent, M-Dax - 0,80 Prozent, E-Stoxx - 2,48 ProzentAber natürlich auch wir profitieren: Airbus Industries, KrausMaffeiWegmann, Diehl Defense, MBDA, Heckler & Koch, Rohde & Schwarz u.v.a.m.