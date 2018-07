Westendorf : Westendorf |

Dorfplatzflimmern in Westendorf

Nachdem das Wetter den ganzen Tag noch sehr durchwachsen und leicht regnerisch war, gab es pünktlich zum Freiluft-Theater-Kino am Westendorfer Dorfplatz das beste Wetter.Ca. 40 Besucher kamen bei den lauen Temperaturen um das Stück der vergangenen Saison zu bewundern. Aber vorher haben die Verantwortlichen der „Heimatbühne“ mit Würstchen und kühlen Getränken für das leibliche Wohl und die Einstimmung gesorgtBei Einbruch der Dunkelheit wurde dann das Erfolgstheater der vergangenen Spielsaison, „Petri Heil und Waidmann`s Dank“ gezeigt. So erfüllte sich der wunderschön gestaltete Dorfplatz der auch unter dem Jahr zum verweilen einlädt, wieder "mit Leben" so wie es sich der Bürgermeister Steffen Richter wünscht.